A lakásban is lehet jót játszani

Napsütésben lefoglalni az óvodás-kisiskolás gyermekeket mondhatni, nem nagy kunszt. Azonban amint beborul az ég és a lakásba korlátozódik a tevékenység, néha még a nagyszülők is ötletek híján vakarják a fejüket, mivel üthetik el az időt az unokákkal. Ehhez gyűjtöttünk össze néhány tippet.

A napfény hiánya, az eső zuhogásának hangja a legtöbbünk hangulatára rányomja a bélyegét és legszívesebben olvasgatással, televízió nézésével töltenék el az időt – ha megtehetnénk, de vagy munka vár ránk, vagy a gyerekek. Ha utóbbi a helyzet, akkor a kreativitást is elő kell ásni – szomorkásabb időben jellemzően jó mélyről. A legegyszerűbb ötlet társasjátékok beszerzése: szinte már a hároméves kisgyermekek számára is élvezhető játékok sorakoznak a boltok polcain, de az internetről is meg lehet rendelni ezeket. Utóbbi azért praktikusabb, mert nemcsak a kínálat bővebb, hanem a legtöbb helyen véleményeket is lehet olvasni olyan vásárlóktól, akik már kipróbálták a terméket. Ismerve unokáink érdeklődési körét, egyszarvús, hófehérkés vagy pókemberes, kisvonatos verziókra külön lehet keresni.

Kreativitás egyébként ahhoz is kell, hogyan keltik fel a gyermekek érdeklődését egy-egy játékra. Az internetes-okoseszközös játékokkal felvenni a harcot az esetek többségében ötletes felvetéssel, de a győztesnek járó apró jutalom ígéretével is lehet. Ha a digitális világ a nyerő, akkor a nagyszülő alkalmazkodik az igényekhez. Jó hír azonban a társasjátákok rajongóinak: online verzióban is számos ilyen játékot lehet találni. Akiknek kislány unokáik vannak, a gyöngyfűzés rejthet izgalmakat: színes gyűrű, karkötő, nyaklánc, esetleg tiara formázható damilból és az apró műanyag gyöngyökből. Kisfiúknál befutó lehet az autóverseny szobai változata: a padlón sorba lehet rakni a matchboxokat, lendkerekes kisautókat és lökéssel célba juttatni azokat, versenyezni, kié jut messzebb. A távirányítású kiskocsik is összemérhetik erejüket: nagymama vagy nagypapa a kéket, az unoka a pirosat irányítva vezetheti célba a négykerekűket. A gyorsaság helyett a technika is szempont lehet: saját készítésű akadálypályákon haladhatnak, ugrathatnak az autók. A buborékfújás is nyerő ötlet: szappanos vízből szívószálak segítségével gömböket fújhatunk, nagyot, kereket, színeset. Arra ügyeljünk, hogy ne faburkolatra csepegjen a szappanos víz, és a padlóra hullott cseppeket azonnal töröljük fel a csúszásveszély miatt.