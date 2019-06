Kávé, kalcium, tévhitek – Az egyik nem ártalmas, a másik nem hat az allergiára

Az eddig véltnél kevésbé ártalmas a szívre és az érrendszerre, nem teszi rugalmatlanná az artériákat a kávézás brit kutatók szerint. Dr. Tschürtz Nándor kardiológust is megkérdeztük a hírrel kapcsolatban. Kiderült: rengeteg tévhit él az emberek fejében.

A londoni Queen Mary Egyetem kardiológusai a Brit Kardiológiai Társaság éves manchesteri konferenciáján mutatták be több mint nyolc­ezer ember bevonásával készült új tanulmányukat. Ez cáfolta a korábbi tanulmányokat arról, hogy a kávézás növeli az artériák merevségét. A kutatók szerint ellentmondóak a korábbi feltételezések arról, hogy a kávéfogyasztás az artériák rugalmatlanságához vezet, mivel azok a megfigyelések kis számú résztvevő bevonásával készültek – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A tanulmány készítői három csoportra osztották a résztvevőket. Az elsőbe tartoztak azok, akik nem kávéznak, a másodikba a napi egy-három, a harmadikba a háromnál több kávét fogyasztók kerültek. Kizárták azokat, akik napi 25-nél több kávét fogyasztottak, de nem találtak összefüggést az artériák nagyobb mértékű merevsége és az ilyen nagy mennyiségű kávé fogyasztása között, amikor összehasonlították adataikat azokéval, akik nem fogyasztanak kávét. Eredményeiket még olyan tényezők sem módosították, mint a résztvevő kora, neme, magassága, súlya, az, hogy dohányzott-e vagy fogyasztott-e alkoholt, milyen étrenden élt és volt-e magas vérnyomása.

„A kávé világméretű népszerűsége ellenére különböző jelentések eltántoríthatják az embereket a kávézás élvezetétől. Bár nem tudjuk bizonyítani az általános kapcsolatot, tanulmányunk azt jelzi, hogy a kávé nem ártalmas az artériákra, ahogyan korábbi tanulmányok felvetették. Bár tanulmányunkban voltak olyanok is, akik napi 25 kávét ittak, az átlagos fogyasztó napi öt kávét ivott. Ezeket az embereket szeretnénk tanulmányozni közelebbről jövőbeni munkánkban, hogy segítsünk megállapítani a kávéfogyasztás biztonságos mennyiségét” – mondta Kenneth Fung, a kutatás egyik készítője.

Az új tanulmánnyal kapcsolatban megkerestük dr. Tschürtz Nándor kardiológust. Ő azt mondja, a hír a szakmán belül nem számít újdonságnak, már régóta tisztában vannak ezzel a ténnyel. Az viszont sokkal nagyobb figyelmet érdemelne szerinte, hogy ezeket az adatokat hogyan kommunikálják.

Sokan vannak ugyanis azok, akik ha meghallják: akár huszonöt kávé sem egészségtelen, egyből arra gondolnak, hogy akkor kávézni egyenesen kötelező. Pedig egyáltalán nem erről van szó, az egészséges életmódnak nem része a kávé. Bár a kávénak inkább előnyös hatásai vannak a szervezetre, de ez sem helytálló minden helyzetben. Például egy refluxos betegnél provokálhatja a panaszokat.

Érdekes megfigyelni azt is, hogy bizonyos tévhitek milyen makacsul tartják magukat a köztudatban. Sokan a mai napig vallják, hogy kis mennyiségű alkohol nagyon jótékony hatással van az egészségre. Ennek az ellenkezőjét már nagyon régen bebizonyították. Az is bizonyított, hogy a kalcium nem hat az allergiás reakciókra. Nagyon sok ember viszont még mindig a pezsgőtablettáért rohan egy-egy méhcsípés után. Ez a fajta tájékozatlanság veszélyes is lehet egy komoly roham esetén, mégis nehezen kopik ki a köztudatból.

Ha lázas a gyermek, az anyák még ma is gyakran rohannak, hogy hideg vizes borogatást tegyenek a beteg csuklójára, bokájára. Ez a módszer semmilyen hatással nem bír, biztosan nem csökken tőle a testhőmérséklet.

A legfontosabb tehát, hogy tájékozódjunk – mondja a kardiológus. Szelektáljunk is az információk között, sok tévhit terjed az interneten. Ha pedig nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki egy szakember véleményét.