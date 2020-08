Milyen szempontokat vegyünk figyelembe, ha kávéfőzőt vásárolunk?

A kávé több millió ember számára kulcsfontosságú reggeli hagyomány, amely a napunk elejét adja.

Ha a kávébab mesélni tudna, minden kortyhoz egy-egy izgalmas sztori is járna, hiszen mire eljut a csészénkig, több ezer kilométert tesz meg földrészeken át, több száz emberi sorson keresztül. A népszerű kávébabok közül a két legismertebb család az Arabica és a Robusta. Az előbbi drágább, kényes növény, ami egyre nehezebben terem, így évről évre drágábban kerül az ínyencek csészéjébe. A Robusta igénytelenebb, könnyebben termő, ezáltal jobban elterjedt, kesernyésebb ízvilágú, de több koffeint nyújt a kávékedvelőknek.

Ahogy más elektronikai terméknél, így a kávéfőző kiválasztásánál sem mindig a márka a döntő. Ha online vásárolunk, érdemes több oldalt is végig böngészni, és a kedvezőbb árak mellett megbízható weboldalakon vásárolni, ahol az esetleges pénzvisszafizetés is garantált. A Vatera online piactér a hatalmas kávéfőző választékával és itthon egyedülálló vevővédelmi programjával segít a biztonságos online vásárlásban. Ha mégis bizonytalannak érezzük magunkat, akkor az alábbi alapvető szempontok segíthetnek a döntésben!

Nem mindegy, milyen kávét iszunk!

Kávéfőzőt hosszútávra vásárolunk, így még a kiválasztás előtt érdemes átgondolni, hogy milyen típusú kávéval szeretnénk ébredni reggelente. A kapszulás kávék most nagyon népszerűek, temérdek ízben és minőségben beszerezhetőek, de ugyanakkor nem olcsók. A bolti vákuum-csomagolt őrölt kávé vagy a szemes kávé otthoni őrlése költséghatékonyabb megoldás lehet.

Mennyi pénzt költenénk a kávéfőzőre?

A termékek árában márkától függően igen nagy különbségek lehetnek. Többnyire a kialakítás és a funkció befolyásolja az árat, de az összeghatár a csillagos ég. A Vaterán találhatunk Bosch, Krups, Saeco, Tchibo, Delonghi vagy a népszerű Philips és Nespresso kávégépeket is. Az utóbbiak alapból nem olcsók, és mivel prémiumkategóriáról beszélünk, így a hozzájuk tartozó kapszula is drága. Tehát a kínálat igen nagy, viszont az új termékek mellett használt és akciós készülékekre is bukkanhatunk a naponta változó vaterás aukciók között.

Az idő, az energia és az íz háromszöge

Ahány ember, annyiféle kávézási szokás. Vannak, akik reggel csak ledöntik a csészéjüket és rohannak tovább, de talán még többen szeretik szeánsz szerűen élvezni az ízek harmóniáját. Ha fontos az illat és a karakteres íz, akkor beruházhatunk egy minőségi és drágább berendezésre. A vásárlói vélemények szerint az espresso gépek biztosítják a legkülönlegesebb kávét. Az összetettebb ízvilágot a kapszulás kávéfőzők adják, mintha Brazíliában vagy bármelyik Latin Amerikai országban csodálnánk a kávébab nyújtotta élményeket.

A számunkra legjobb kávéfőző beszerzését számos tényező befolyásolja, de ha végig gondoljuk a fenti szempontokat, biztos, hogy hosszabb távon is különleges kikapcsolódást nyújt majd a kávézás a nap bármelyik órájában.