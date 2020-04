Vas megyében is nő a pollenterhelés, már a nyír is szórja

A tavasz beköszöntével egyre több növény borul virágba, az allergiások pedig ezzel párhuzamosan egyre súlyosabb tüneteket észlelhetnek.

Az elkövetkező napokban a nyír pollenkoncentrációja a közepes-magas tartományban várható. A nyár, a juhar, valamint a kőris virágporának koncentrációja országszerte leginkább közepes szintet érhet el. Közepes koncentrációban lehet jelen több helyen a ciprus- és tiszafafélék, a fűz, illetve a gyertyán virágpora is. A mogyoró, az éger, továbbá a szil pollenje alacsony koncentrációban továbbra is megtalálható a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése.

Térségünkben is a nyír okozza a legnagyobb problémát. Hagyományosan ez a tavaszi időszak legjelentősebb allergén pollenadója, már megkezdte a szórást. A meteorológiai előrejelzés, valamint a sokéves tapasztalat alapján az elkövetkező napokban virágpora már országszerte tüneteket okozó koncentrációban lehet jelen a levegőben. Országszerte intenzív pollenszórásra lehet számítani, a pollenterhelés gyors emelkedése várható, és az allergiás betegek már erős tüneteket tapasztalhatnak.

Aki tudja, hogy allergiás, mindenképpen kezdje el szedni megszokott gyógyszereit, hiszen jó néhány nap szükséges ahhoz, hogy ezek kifejtsék hatásukat. Ne hagyják az utolsó pillanatra a tabletták beszerzését!