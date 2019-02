Bővülés az építőiparban – A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a múlt évi adatokat

Bőven túlszárnyalta az előző évit a Vas megyei székhelyű építőipari termelés 2018 decemberében – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal most közzétett összegzéséből. Ezzel csaknem az egész évben bővült az építőipar teljesítménye Vasban. Összegezzük a már végleges számokat.

Tavaly decemberben majdnem 4,5 milliárd forint lett a Vas megyei székhelyű építőipari teljesítmény értéke, míg egy évvel korábban 2,9 milliárd forint volt – látható a Központi Statisztikai Hivatal most közölt adatai között. Ezzel teljes a 2018-as adatsor, és látszik, hogy egy hónap kivételével mindegyikben felülmúlta az előző év azonos időszakát a vasi teljesítmény tavaly. Az egyetlen kivétel az október, amikor „csak” 9 milliárd forintot tett ki a vasi építőipari teljesítményérték, míg 2017 októberében 9,5 milliárd forint volt. 2018 egészét nézve így is az októberi lett a legmagasabb érték. A második a júniusi, amikor 8,2 milliárd forintot tett ki a vasi építőipar teljesítménye. Itt a növekedési ráta is kiemelkedő, hiszen az előző év júniusában 2,6 milliárd volt az érték.

Ugyancsak kiugró volt a tavalyi évkezdés, bár ott alacsony volt a bázis, az összehasonlítás alapja: 2017 januárjában 624 millió forintot, tavaly az év első hónapjában 2 milliárd forintot tett ki a Vas megyei székhelyű építőipari teljesítmény értéke.

Közben kiemelkedő lett a szomszédoknál, Győr-Moson-Sopron és Zala megyében is az évzárás. Győr-Moson-Sopronban 10,8 milliárd forintot tett ki a tavalyi év utolsó hónapjában az építőipar teljesítményének értéke, az előző év decemberében 8,9 milliárd volt. Zalában 11,6 milliárd forint lett a decemberi érték tavaly, az előző évben 6,2 milliárd forint volt. Ez a zalai mutató azért is kiemelkedő, mert 2017-ben és 2018-ban összesen kétszer volt nagyobb a megyei építőipari érték, mint Győr-Moson-Sopronban: a tavaly decemberi mellett tavaly szeptemberben. Vas megye nagy átlagban a két szomszédos terület között helyezkedett el a vizsgált 24 hónapban az építőipari teljesítményérték tekintetében. Most tette közzé a KSH az éves összegzést az ipar egészét nézve. A Vas megyei telephelyeken 1402 milliárd forint az ipari termelés értéke 2018-ban. Ez 1,3 százalékos bővülés éves szinten. A Győr-Moson-Sopron megyei 3865 milliárdos teljesítmény 0,7 százalékos visszaesést jelent, a zalai 680 milliárdos érték 6 százalékos bővülést.