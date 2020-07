Modern stílusban épült házak Szombathelyen

Az osztrák határ közvetlen közelében elterülő Szombathely közkedvelt, élhető város lehetőségét nyújthatja mindazok számára, akik a határ túloldalán vállalnának munkát. Magyarországon még mindig olcsóbb az élet, mint nyugati szomszédunknál, ezért sokan választják opciónak azt, hogy Magyarországon vásárolnak eladó házat olyan közel a határhoz, amennyire csak lehetséges, de munkát már Ausztriában vállalnak.

Szombathelytől az Ausztria határ mindösszesen 15 perc autóval. Graz, ahol rengeteg magyar dolgozik 1 órányira és Bécs is viszonylag gyorsan elérhető, 2 órányi autóút Szombathelyről. Így szinte annyi időnkbe telik eljutni nyugatra dolgozni, mintha Pest közelében lévő városokból járnánk be a fővárosba, legfőképpen az előre megjósolható kialakult dugók miatt.

A koltozzbe.hu statisztikája szerint Szombathely településen az ingatlanok az országos átlagnál 42%-kal olcsóbbak, ami meglepő az előbb említett határközelség miatt. Viszont a megyeinél 18%-kal drágábbak a megyeszékhelyi titulusa miatt. Az előző hat hónapban nem változott számottevően a településen az átlagár, tehát míg stagnál addig érdemes vásárolni eladó házat Szombathelyen.

Lakóingatlan választásnál, miután felmértük anyagi lehetőségeinket a nagy kérdés, milyen kaliberű eladó házat vagy lakást vásároljunk? Mit értünk ez alatt?

Többen preferálják az olcsóbb eladó házakat, melyek felújításra szorulnak. Így apránként haladva, költségeinket számbavételezve lépésről-lépésre felújíthatunk egy eladó házat. Nagyobb összeg megléte esetén már kulcsrakész házat vásárolhatunk, melyben már csak maximum apró változtatásokat kell majd alkalmaznunk a komfortosabb életérzésünkhöz.

Mi a szombathelyi ingatlanpiacon most az utóbbit vettük górcső alá a koltozzbe.hu ingatlankereső portál segítségével.

Legyen szó modern eladó ikerházról, társasházról vagy családi házról, az oldalon az összes lakóingatlan típussal találkozhatunk. Szombathely nyüzsgő belvárosa, vagy inkább a nyugalmas, családias kertváros a szimpatikusabb? Kétszintes vagy egyszintes eladó házban éreznéd jobban magad? Fontos a hatalmas kertrész gyermekeid vagy a háziállatod miatt? Pezsgő fürdőkádat preferálod, vagy inkább masszázszuhany a nyerőbb? Kandalló télen, grillterasz nyáron? A koltozzbe.hu-n több száz modern eladó szombathelyi ház közül válogathatsz igényeid és kedved szerint.

Szombathely mindenki számára ismerősen cseng, de Szombathely agglomerációját már nem feltétlenül ismerjük. A környező falvakat is szemügyre vettük és haladva a határ felé, eldugott helyeken igazi gyöngyszemekre bukkantunk.

Első kiszemeltünk Nárai, Szombathelytől 7 kilométerre található. A községben eladásra kínálnak 155 négyzetméteres, 5 szobás amerikai konyhás-nappalis házat, melyben a hatalmas ablakok gondoskodnak az egész napos fényáradatról és a fürdőszobák mindegyikében sarokkád található. A konyha teljesen gépesített, modernizált, így ebben a kellemes hangulatú eladó házban öröm lesz a főzés.

Második kiszemeltünk mindössze 4 percre található a határtól. Bucsu 600 lélekszámmal rendelkező község is tartogat meglepetéseket. Dombtetőre épült, körpanorámás eladó ház az álmunk és van 127 millió forintunk? Akkor ez az ingatlan csak ránk vár! A 9 szobával rendelkező eladó ház alkalmas akár befektetésnek is. Nagy terei és kiváló elhelyezkedése miatt akár vállalkozásnak is kitűnő döntés lehet.