Tavasszal kel el a legtöbb fűnyíró

Még a tél közepén járunk, ennek ellenére érdemes szétnézni a kertigépek és felszerelések között. Egy-egy alkalmi vétellel a holtszezon közepén akár 10 ezret is spórolhatunk. Egy fővárosi szakáruház munkatársa szerint a vásárlók most még elvétve érdeklődnek a fűnyírók iránt; a legtöbben április és június között vásárolnak ilyen gépeket, noha egy korai beszerzéssel akár jelentős összegeket is meg lehetne takarítani. Természetesen még most is az elektromos és a benzinmotoros gépeket keresik, de egyre népszerűbbek az akkumulátoros változatok is.

Érdemes alaposan tájékozódni a különböző fűnyíró gépekkel kapcsolatban. A szakeladó arra hívja fel a figyelmet, hogy nem létezik jobb vagy rosszabb típus, de az igényeink alapvetően meghatározhatják, hogy elektromos, benzines vagy más típusú fűnyíróra van szükségünk. Sokak szerint az elektromos és a benzines fűnyírók hasonlóképpen népszerűek, kivételt a főváros jelent. Budapesten a legtöbb kerttulajdonos száz négyzetméternél kisebb füves területet gondoz, így ritkán van szükség benzinmotoros gépre. Természetesen a kábel problémáját szem előtt kell tartani; fűnyírás során állandóan vonszolnunk kell az áramvezető kábelt. Megoldást az akkumulátoros gépek szolgáltatnak, amelyek kényelmesen mozgathatók, könnyen kezelhetők, tiszták és csendesek… Persze ezek is rendelkeznek hátrányos tulajdonsággal; rendszerint drágábbak a vezetékes elektromos gépeknél, illetve véges üzemidővel rendelkeznek. Érdemes lehet megismerni az alternatív lehetőségeket is. Ha azt a kérdést tesszük fel magunknak, milyen fűnyírót válasszunk, szinte minden esetben a benzinmotoros, az elektromos és az akkumulátoros gépek jutnak eszünkbe, de néha a mechanikus vagy a robotfűnyírók is ideálisak lehetnek. A mechanikus nyírók kisebb területek gondozására alkalmasak. Mivel kézi erővel kell tologatnunk őket, így rendkívül egyszerűen használhatók, nem igényelnek különösebb karbantartást, csupán a tisztításukról kell gondoskodnunk. A robotfűnyírók természetesen kényelmesebb megoldást szolgáltatnak, szinte teljesen önállóan végzik el a feladatukat. Viszont tudni kell róluk, hogy rendszerint csak kisebb területek nyírását képesek elvégezni, jellemzően karbantartott gyepeken képesek működni, és magasabb árkategóriát képviselnek, mint más típusok. Ha fűnyírót szeretnénk vásárolni, a típus mellett egyéb tulajdonságokra is figyelmet kell fordítanunk. Fontos a megfelelő méret kiválasztása. A kis vágásszélességű gépek csakis kisméretű kertek esetében nyújtanak jó választást, nagyméretű kertek esetén érdemes 50 cm körüli szélességet választanunk. Figyeljünk arra is, a gép rendelkezik-e fűgyűjtő kosárral, illetve mekkora mennyiséget képes tárolni. Léteznek olyan változatok is, amelyek a levágott füvet mulcsozás után visszajuttatják a talajra.