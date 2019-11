Tizennégy településen egy százalék alatt van az álláskeresők aránya

Idén szeptemberben több volt az álláskereső a megyében, mint tavaly, de még így is nálunk a legmagasabb a foglalkoztatottság, a városok közül Répcelak és Sárvár teljesít a legjobban.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint szeptemberben 243 ezer 356 álláskeresőt tartottak nyilván az országban, ami egy százalékkal kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt és háromszázalékos csökkenést mutat tavaly szeptemberhez képest. Az álláskeresők között a szeptemberi zárónapon 14,6 ezerrel több volt a férfi, mint a nő. Az összes álláskereső 51,4 százaléka középfokú, 42 százaléka legfeljebb általános iskolai, 6,6 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezett. 130,8 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 51,2 százaléka álláskeresési ellátásban, 48,8 százaléka pedig szociális jellegű támogatásban részesült, az álláskeresők csaknem fele azonban semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott. A regisztrált álláskeresők között a szakképzetlenek aránya 33,5 százalék volt. Szeptemberben a foglalkoztatók összesen 34,7 ezer üres álláshelyet jelentettek be és összességében 110,8 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, ebből a zárónapon 77,7 ezer maradt betöltetlen. A legtöbb új munkaerőigény Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a főváros és Szabolcs-Szatmár Bereg megye területére koncentrálódott, de jelentős Nógrád, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, és Békés megyében is.

Vas megyében 4147 regisztrált munkanélküli volt az első őszi hónapban: 67-tel kevesebb, mint augusztusban, ez másfél százalékos csökkenést jelent, viszont idén szeptemberben harminccal többen kerestek munkát, mint tavaly ilyenkor, ami pedig 0,7 százalékos növekedést mutat. Vas megyében a nyilvántartott álláskeresők aránya – a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva – továbbra is az egyik legalacsonyabb az országban. Budapest (1,6%), Győr-Moson-Sopron (1,3%) és Pest megye (3%) után nálunk (3,2%) van a legkevesebb álláskereső.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz beérkezett csoportos létszámleépítési bejelentések összesen 254 embert érintettek szeptemberben. A leépítések a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, a közúti gépjármű gyártása, a húsfeldolgozás-tartósítás és a telefoninformáció ágazatokat érintették Budapesten, Veszprém, Pest és Vas megyében, utóbbiban 63 embernek szűnt meg a munkahelye. Nálunk egyébként több mint 2800 nyitott álláslehetőséget tartottak nyilván szeptemberben, több mint másfél ezret még abban a hónapban betöltöttek. Szeptember 20-áig Vas megye 216 települése között három olyan volt, ahol mindenki dolgozott, Cher­nelházadamonya 138 munkavállalási korú lakója között egy munkanélküli sem volt, mind a nyolcvanan dolgoznak Olmódon és Vasasszonyfán, ahol 263 munkára fogható ember él. Vassurány, Vasalja, Szemenye, Salköveskút, Nemesbőd, Nagykölked, Kisrákos, Felsőcsatár, Dozmat, Csempeszkopács és Acsád településeken egy százalék alatt volt az álláskeresők aránya, és közülük is mindössze egy olyan volt, akinek már legalább 365 napja nem akadt munkája. Olyan álláskeresőt, aki már több mint egy éve nem talál munkát, 1165-öt tartottak nyilván szeptemberben a megyében. Vas megye 13 városa közül Répcelakon és Sárváron a legmagasabb a foglalkoztatottság, Jánosházán és Vasváron a legalacsonyabb; igaz, még ez utóbbi két településen is négy százalék alatt van a munkakeresők aránya. A megye néhány településén ugyan a nyolc százalékot is meghaladja az állástalanok száma, de ezek annyira apró falvak, hogy sokszor elég az is, ha ketten nem dolgoznak, máris háromszor rosszabb eredményt mutat a statisztika, mint az országos átlag. Keléden a munkavállalási korú népesség 46 emberből áll, közülük négyen nem dolgoznak, ami 8,7 százalékot jelent, Kerkáskápolnán is négyen vannak, akiknek nincsen munkájuk, csakhogy ott mindössze 44-en olyan korúak, hogy vállalhatnak egyáltalán munkát, ezért itt a nem dolgozók aránya: 9,09 százalék, míg Nemesmedvesen ketten nem dolgoznak a 17-ből, ami 11,76 százalékot jelent. B