Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára köszöntőjében kiemelte annak fontosságát, hogy a jelenlegi nehéz időkben, amikor energiaválságról, komoly hétköznapi problémákról esik szó elsősorban, mégis van lehetőség a kultúrával foglalkozni. Hozzátette, hogy a kiadó karácsonyi ajánlatában szereplő kötetek szinte mindegyike friss kiadvány.

Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó társügyvezetője a most megjelent kötetekről szólva kiemelte, hogy a Tamási Áron-emlékévhez kapcsolódóan, 85 évvel az Ábel-trilógia első teljes megjelenése után adták ki újra a legendás regényciklust Szilágyi Varga Zoltán művészi grafikáival illusztrálva.

Tamási Áron Ábel című könyvének borítója

Pécsi Györgyi a most megjelent könyvek közül az egyik legfajsúlyosabbnak nevezte a Barokk freskófestészet Magyarországon sorozat harmadik kötetét, már csak súlyát tekintve is. Felidézte, hogy a könyvsorozat 2021-ben az Ünnepi Könyvhét Szép könyv versenyén elnyerte a köztársasági elnök különdíját is. A harmadik kötet Győr-Moson-Sopron és Vas megye barokk freskóit mutatja be.

Palojtay Kinga, az MMA Kiadó vezető szerkesztője egyebek mellett a Mestermunkák sorozat indító kötetét emelte ki, amely a Ferencz István által tervezett avasi egyházi és oktatási épületegyüttest mutatja be. A könyvből nemcsak a magyar építészet történetében megkerülhetetlen, ikonikus épületet ismerhetik meg az olvasók, hanem a Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett építész elhivatott személyiségét is.

Az ünnepi kínálatban két, zenekritikákat tartalmazó kötet is szerepel: a Molnár Antal válogatott tanulmányait tartalmazó, A zeneesztétika feladata című kiadvány, valamint Bartha Dénesnek a Pester Lloydban megjelent írásaiból válogatott munka.

Roger Scruton, a nemrég elhunyt, világszerte ismert filozófus A zenéről című könyve - Boros Botond Attila fordításában - azt a kérdést boncolgatja, milyen is a "jó" zene. Brunner Attila szerkesztésében készült A Lechnerek című, életrajzi dokumentumokkal, visszatekintésekkel kiegészített családtörténet, amely a XVIII. századtól kezdve nyújt betekintést nemcsak a család, de a pesti polgárság életébe is.

Roger Scruton A zenéről című könyvének borítója

Richly Gábor a sajtóbemutatón felidézte, hogy a Magyar Művészeti Akadémia öt évvel ezelőtt azért döntött saját kiadó alapítása mellett, hogy az általuk megjelentett, hiánypótló könyvek bekerülhessenek a könyvkereskedelembe. Úgy vélte: a mai magyar kulturális életben komoly szerepük van azoknak a kiadóknak, amelyek nem pusztán piaci alapon működnek, hanem képesek arra, hogy hiánypótló kiadványokat juttassanak el az olvasókhoz.

A kötetek teljes listája megtekinthető az MMA Kiadó weboldalán, ahol a könyvek december 15-ig kiemelt kedvezménnyel vásárolhatók meg.