Továbbra is remekel a Nyíregyháza a ladbarúgó NB II-ben, Tímár Krisztián csapata már tizenegy pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. A nyírségiek hétfő este a második helyen álló Győr otthonában nyertek 1–0-ra, és nagy lépést tettek a bajnoki cím felé. A második helyért óriási harc várható a Győr és Vasas között, az utóbbiakat immár az U21-es magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Gera Zoltán irányítja a bajnokság hátralévő részében.

Az angyalföldi klub hétfőn jelentette be az eddigi szakvezető, Desits Szilárd menesztését, aki tavaly április óta volt a Vasas vezetőedzője: az NB I-ben nyolc, a másodosztályban 22 meccsen irányította a csapatot, amellyel 12 győzelem, 12 döntetlen és hat vereség volt a mérlege.

A tavaly október 8. óta veretlen fővárosi csapat vezetőedzői feladatait keddtől Gera Zoltán látja el, aki 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt, amelyet 35 mérkőzésen irányított

– derült ki az Origó oldaláról.

Gera Zoltán Angyalföldön

A 44 éves egykori klasszis labdarúgó korábban a Ferencváros és az A válogatott szakmai stábját erősítette, Marco Rossival és Szergej Rebrovval is dolgozott együtt.

Nagyon hálás vagyok, hogy közel öt éven keresztül a szövetségnél dolgozhattam, és pályakezdő edzőként rám bízták az U21-es csapat irányítását

– nyilatkozta a 97-szeres magyar válogatott Gera.

– Kettős feladatom volt a válogatott mellett, a játékosok egyéni fejlesztése mellett az eredményesség javítása is szempont volt. Rengeteget tanultam, és remélem, én is hozzá tudtam járulni a válogatottban megforduló labdarúgók fejlődéséhez.

Az U21-es magyar csapat korábbi edzője azért döntött a váltás mellett, mert szeretne klubcsapatnál, napi gyakorlati munkát végezni – írta meg a Magyar Nemzet. Gerához hasonlóan segítője, Csizmadia Csaba is az U21-es nemzeti együttestől érkezik a Vasashoz, korábban Gyirmóton és Budafokon is volt vezetőedző. A Vasas az NB II-es tabella harmadik helyén áll, 12 mérkőzése van még hátra, hogy kiharcolja az áhított visszajutást az élvonalba. Az angyalföldieket ebben az a Győr akadályozhatja meg, akiknél vesztes rangadón mutatkozott be az NB I-es Diósgyőrtől menesztett Kuznyecov Szergej.

A fegyelmezetlenség ára

A rangadó egyetlen gólját Beke Péter szerezte a 35. percben. A télen Paksról Nyíregyházára igazolt volt NB II-es gólkirály most először volt kezdő, s élt a bizalommal, egyből be is talált – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A házigazdák Claudiu Bumba kiállítása miatt az 56. perctől emberhátrányban játszottak, a győriek új edzője, Kuznyecov Szergej is ezt emelte ki a meccs utáni értékelésében.

– Kértem a játékosokat, hogy fegyelmezetten játsszunk, mert az ilyen meccseken az emóciók el tudnak uralkodni az emberen, de sajnos ezt nem sikerült elkerülni – mondta el az edző, aki a vereség dacára megdicsérte a játékosait a mutatott küzdőszellemért. A nyírségiek edzője, Tímár Krisztián sem volt teljesen elégedett a győzelmük ellenére.