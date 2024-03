Az 59 éves tréner úgy vélte, a törököké lehet a meglepetéscsapat az Eb-n és azért imádkozik, hogy a magyar is az lehessen, amihez szerinte szerencse is kell. Például ahhoz, hogy a kulcsjátékosok ne legyenek sérültek – írta meg az Origó.

A magyar válogatott szövetsége kapitánya szerint hiába remekel a csapata, felesleges összehasonlítani őket az ötvenes évek Aranycsapatával, mert még nincsenek egy súlycsoportban. „ Szeretném hangsúlyozni, hogy bármilyen összehasonlítás az ötvenes évek Aranycsapatával sántít, és nem állja meg a helyét, az más kategória volt – zárta rövidre a témát Puskásékkal kapcsolatban a magyar csapat edzője.

Egymást dicsérte a két olasz szakember

– Vincenzo Montella remek munkát végzett a török válogatott élén, amely irányításával még veretlen úgy, hogy többek között legyőzte Németországot is. Intenzív, agresszív futballt játszik a rivális, amely nagyon jó a letámadásban. Erős ellenfél a török, ami jó teszt lesz nekünk az Eb-re, mert keressük a lehetőséget a további fejlődésre – dicsérte Rossi Vincenzo Montellát, a török válogatott olasz kapitányát. Jó honfitárshoz illően Montella is méltatta Marco Rossi munkáját, s azt is elárulta, évekkel ezelőtt véletlenül ismerkedtek meg nyaralás közben, de azóta tartják a kapcsolatot.