- Dáviddal már nagyon régóta ismerjük egymást, a legelső turnéink között volt egy Halott Pénzzel közös turné, innen az ismeretség, és azóta is kapcsolatban maradtunk. Kevesen tudják, hogy például a Hazakísérlek című dalunk hangszerelésében annak idején Dávid segített, így a közös munka sem volt ismeretlen. Amikor a közös dal, a Valaki Mondta demója kész lett, arra gondoltam, hogy van benne egy rész amit egy rapbetéttel tökéletesen ki lehetne tölteni, így vetődött fel, hogy csináljuk meg közösen, és végül Dávid igent is mondott a felkérésre - nyilatkozta Fodor Máté, a Soulwave énekese, majd hozzátette: februárban érkezik még egy közreműködőkkel készített daluk.

A Merülés címet viselő új lemezükről elmondta: ha valaki egyben hallgatja végig, akkor az lehet az érzése, hogy egyetlen kapcsolatról szól a dal, holott valójában, több különböző párkapcsolati témát boncolgat, ami annak köszönhető, hogy a teljes időszak alatt amíg készült a lemez, Máté a lehető legtöbb inspirációt gyűjtötte a dalíráshoz.

- Sok olyan dolgot tudtam kiírni magamból ezen a lemezen, ami korábban még kicsit tabutéma volt, és az album címe sem véletlen, hiszen nagyjából pontosan ilyen érzése van az embernek a lemezt hallgatva, mintha belemerülne egy szerelmi kapcsolatba, ahonnan hol el akar szabadulni, hol pedig ragaszkodni kíván - fogalmazott.

A lemezen egy úgynevezett prelűd is helyet kapott.

- A Prelude valójában egy intro a lemezen, azonban intronak azért sem szerettem volna nevezni, mert ez egy zongorára írt zenei darab. Nagyon szeretem a klasszikus zenét, Chopin a kedvencem, és az ő zongorás prelude-ei a legismertebbek, innen az inspiráció. Azt fontos még megemlíteni, hogy a lemezen végig hallhatóak hangüzenetek, ezzel is indul a Prelude, és nyilván tartalmaz valóságos elemeket, de a testvéremmel, Lilivel rekreáltuk őket, így nagyon szuper, hogy végre őt is valamilyen szinten bele tudtam vonni a munkába, hiszen rendkívül tehetséges énekes, most itt egy kicsit a hangjával más módon kellett játszania, de szerintem elég erős hangulatot teremtenek pluszban a lemezhez ezek a rövid üzenetek - mesélte Máté.

Az énekes a 2023-as évükkel kapcsolatban elmondta: szépen lezárták az évet a lemez megjelenésével és a lemezbemutatóval, így jövőre is erősen szeretnék indítani, hiszen egy nagyon fontos dal már elkészült, ami várhatóan februárban jelenik meg, onnantól pedig a turnézásra koncentrálnak majd.