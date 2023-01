Mint arról többször írtunk: Vas vármegye fejlesztéseire a 2021–2027-es európai uniós programperiódusban a kormány döntése alapján 49,3 milliárd forint fordítható. A vármegyét négy különálló egységre osztották, amelyek mindegyike külön kerettel rendelkezik a teljes, hétéves forrástömegen belül. Így külön egységnek tekinthető Szombathely városa, a vármegyeszékhely járásának települései, továbbá az északi, illetve a déli térségek. Tavaly év végéig 19 milliárd 610 millió forint értékben 59 projekt támogatásáról született döntés – tudtuk meg Majthényi Lászlótól.

Vas Vármegye Közgyűlésének elnöke leszögezte: – Fontos, hogy az energiaválságban, amit az Oroszország ellen hozott szankciók jelentenek Európának, minél több olyan fejlesztés történjen, amelynek eredményeként energetikailag is korszerű közintézmények – óvodák, bölcsődék, iskolák, közösségi épületek – jönnek létre. Ezt korábban is szem előtt tartottuk, de most a TOP Pluszban még nagyobb hangsúlyt kap egyrészt az energiahatékonysági pályázatok sikeres végrehajtása, másrészt pedig azoknak az önkormányzati pályázatoknak a megvalósítása, amelyek egy-egy új vagy megújuló közintézményt hoznak létre – erről is beszélt az elnök.

Kitért arra is: tavaly az energetikai felhívás 2,8 milliárd forintos keretére 2,1 milliárd forintnyi, a bölcsődék és óvodák felújítását, bővítését célzó 2,3 milliárd forintos keretösszegre 5,5 milliárd forintnyi pályázati igény érkezett be. Szintén népszerűnek bizonyult a települések köztereinek fejlesztésére kiírt pályázati hirdetmény, hiszen a 6,6 milliárd forintra 21,9 milliárd forintnyi projektjavaslatot küldtek be a pályázók. Az Élhető települések programban december végéig 15 projekttervet támogattak összesen 6 milliárd 428 millió forint értékben. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célzó pályázaton eddig 10 település juthatott forráshoz, összesen 1 milliárd 700 millió forintot használhatnak fel.

A helyi gazdaságfejlesztést ösztönző projektekre a kőszegi önkormányzat mintegy 274,2 millió forintot, a celldömölki 318,6 millió forintot, a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. pedig csaknem 698,3 millió forintot fordíthat. Belterületi utak fejlesztésére év végéig 7 önkormányzat számára 2 milliárd 423 millió forintot ítéltek meg. A helyi és térségi turizmus fejlesztésére 7 pályázónak ez idáig 2 milliárd 33 millió forintot hagytak jóvá. Ezek között szerepelnek horgászturisztikai beruházások is mintegy 199,9 millió forint értékben. A Vas Vármegyei Önkormányzat és a Vas Vármegyei Kormányhivatal részvételével folytatódhat a foglalkoztatási-gazdasági együttműködéseket segítő projektmunka: 1 milliárd 973 millió forint támogatásban részesült.

A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésére 7 pályázó 2 milliárd 211 millió forintot, míg 8 nyertes a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra javítására ös - szesen 1 milliárd 500 millió forintot fordíthat a vármegyei önkormányzat és az irányító hatóság döntése alapján. A fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására a szombathelyi önkormányzat számára 50 millió forintot hagytak jóvá.