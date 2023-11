Mind a két kiskereskedelmi láncolat kommunikációs vezetőjét megkerestük olvasóink tájékoztatása érdekében. A Tesco-Global Hungary Zrt. sajtóosztálya azt közölte: "Nem adjuk el a szombathelyi Zanati úti áruházunkat, a külső festés része az áruház felújításának". Megtudtuk azt is, 2024 elején (január-februárban) az üzlet belső átalakítását is tervezik.

Az Auchan Retail Magyarország kommunikációs csapata is válaszolt kérdésünkre, terveznek-e új kereskedelmi egységet Szombathelyen. Megtudtuk: "(...) mi is örülnénk neki, ha újabb nyitásról számolhatnánk be, de új áruház nyitásával kapcsolatban Szombathelyen jelenleg nincs bejelenteni valónk(...)" - írták.