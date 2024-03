Változásokat hozott 2024 a hitelpiacon, bizonyos feltételeket tekintve azonban még átmeneti ez az esztendő. Ezért különösen fontos, hogy az érintettek ismerjék a részleteket - mondta a szakértő. Rámutatott: a babaváró hitel egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön - korábban 10, az idei évtől 11 millió forint igényelhető ebben a konstrukcióban. Szanati Mátyás tapasztalatai szerint a legtöbben ingatlanvásárláshoz, ingatlankorszerűsítésre, vagy egy másik, magasabb kamatozású hitel vég- illetve előterjesztésére használják fel az igénylők ezt az összeget. Nagy előnye, hogy önerőként is felhasználható egy másik hitel igénylése esetén. A CSOK Plusz népszerű Vas vármegyében.

Gyermekvállalás: 12 hetes terhességgel már teljesül

- A Babaváró hitelfelvevő házaspár női tagjára vonatkozó életkori korlát 41-ről 30 évre csökkent. Utóbbi alól azonban kivétel, ha még idén eléri a 12 hetes várandósságot a feleség - hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is hangsúlyozta: - A Babaváró hitel egyetlen fedezete a jövedelem, ezért a bank szempontjából nagyobb a kockázata. Minden igénylőnek át kell esnie egy teljeskörű hitelbírálaton, amelynek egyik feltétele a folyamatos, három éve fennálló (hazai) TB-jogviszony. Ezt érdemes az ügyfél kapun keresztül ellenőrizni.

Fix a 3 százalék

Sok a változás a CSOK Plusz hitellel kapcsolatban. A megemelt hitelösszegekkel feltételezhetően a megemelt ingatlanárakhoz igyekezett igazodni a kormány, megszűnt azonban a hitel támogatott része - mondta Szanati Mátyás. A pénzügyi tanácsadó kiemelte: új és használt lakás, ház építésére, vásárlására és bővítésére felhasználható, de szimplán korszerűsítésre nem igényelhető a CSOK Plusz. Sarkaltos pontja a konstrukciónak az is, hogy csak meglévő gyermekre nem igényelhető, ezzel is a gyermekvállalást ösztönzi a kormány. Kikötés az is, hogy a lakás vételára vagy bekerülési költsége nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot, más esetekben a 150 millió forintot. Ez esetben is van életkori megkötés: a hitel csak azok a házaspárok vehetik fel, amelyben a feleség a hitelkérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. Életévét. A 12. hetet betöltött várandósságot azonban 2025 év végéig figyelembe veszik. Előnye, hogy a kamat garantáltan nem lehet több 3 százaléknál a futamidő végéig.

A CSOK Plusz Hitel nagyon jó lehetőség a családalapítás előtt állóknak, de ne felejtsék el: ez egy hitel, amit vissza kell fizetni. Mellette szól az is, hogy kiszámítható, és hosszú távon tervezhető vele a családi kassza - húzta alá.

Szanati Mátyás szólt arról is: a korábbinál jóval kevesebben jogosultak a CSOK Pluszra, így várhatóan többen vesznek majd fel piaci hitelt. Ennek hatására azonban a piaci kamatok is jelentősen csökkenek. Végeredményben tehát mindenki jól jár.