Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé várható csapadék, az ország nagyobb részén esőre lehet számítani. Azonban a reggeli órákban a Dél-Dunántúlon, majd délelőtt a Dunántúli-középhegység területén előfordulhat átmeneti ónos eső. (Utóbbi magasabban fekvő részein jelentős mennyiség eshet.) Az ország északkeleti harmadán ugyanakkor havazás lesz a kezdeti csapadékforma, mely délután, este délnyugat felől egyre nagyobb területen fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe válthat. Legtovább az északi, északkeleti határ közelében tarthat ki a havazás. Az Északi-középhegység, Észak-Szabolcs, valamint a Dunakanyar térségében általában 5-15 cm friss hó hullhat, de lokálisan ezt meghaladó mennyiség (akár >15 cm) is összegyűlhet. A főváros térségében is kialakulhat kora délutánig több cm-es hótakaró - írja a met.hu.

A délutáni óráktól a főváros (főleg budai hegyekben), majd a Dunakanyar és az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos eső (~1-5 mm, helyenként akár több is lehet) váltja fel a havazást, így vastag jégpáncél alakulhat ki. Estig a legtöbb ónos csapadékra (akár >5 mm) a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani. Éjszaka egyre északkeletebbre (Borsod irányába) tolódik az ónos csapadékkal érintett terület, ahogy enyhül az idő. A halmazállapot-váltás határa jelentős bizonytalansággal terhelt, emiatt a várható csapadékfajták területi kiterjedése és mennyisége is nehezen előrejelezhető! Időjárási helyzet függvényében ónos esőre piros riasztás is kiadásra kerülhet!