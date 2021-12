Kis idő múlva a II. rendű terhelt azt javasolta, hogy kis erővel, de egymás testére mérjenek ütéseket. Az ütések azonban felerősödtek, majd csatlakozott hozzájuk az I. rendű vádlott is. Ököllel többször megütötték a sértett fejét, az arca bal oldalát az állkapocsnál, a bal és jobb fülét, fejét, bordáit. A bántalmazásoktól a sértett a földre került, ahol több alkalommal a hátát és a bordáit is megrugdosták. A sértett többszörös sérüléseket szenvedett el, amelyek gyógytartama kb. 4-6 hét. A sértett mindkettő dobhártyája is megsérült, de a szakértői vélemény megállapítása szerint a dobhártyák sérüléséből eredő repedéshez hallócsont láncolati megszakadás nem társult, így az elszenvedett sérülésekből eredően maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás nem keletkezett.