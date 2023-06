Átlagos hétköznapi estének indult a múlt hétfői is, mígnem este fél 10 körül egy csattanó hangra lettek többen figyelmesek a Széll Kálmán utcában. A szokatlan zaj miatt Gergely is kinézett emeleti lakása ablakán, ekkor szembesült a helyzettel: kár érhette autóját. Több se kellett neki, azonnal cipőt húzott, futott az utcára, hogy megnézze, mekkora a baj. Egy-két perc alatt a társasház előtt termett, s látta: kocsija járda felőli oldalán lóg a visszapillantó tükör – a történetet pár nappal később, már szerkesztőségünkben osztotta meg velünk. - Az autó a Széll Kálmán utcában a Magyar Államkincstár épületével szemben, a közlekedési lámpáknál, megvilágított helyen állt – folytatta Gergely, akinek története itt még nem ért véget. A csattanó hangot – ami a visszapillantó tükör letörésével járhatott - egyik szomszédja is hallotta, a férfi éppen a társasház előtt állt és cigarettázott. Több se kellett neki, az autó mellett elhaladó fiatalember után kiáltott: Álljon meg! Mit képzel magában? S miközben rendőrt hívott, az ismeretlen után eredt. Gergely szomszédja egészen a Wesselényi utcáig kísérte a férfit, amikor az esős időben, a fákkal övezett közterületen az ismeretlennél egy kés pengéjét látta megvillanni. Ekkor megtorpant – hallottuk Gergelytől.

Az eső eláztatta a nyomokat

A fiatalember azt is elmondta: a rendőrök pár perc alatt a Széll Kálmán utcai helyszínre érkeztek, a feltételezett elkövetőnek azonban a belvárosi utcákban nyoma veszett. A rendőri intézkedés során a tükörre felragasztott „matrica” még ottjártunkkor is látható volt. A helyszínelés során az esőben a nyomozók sem ujjlenyomatot, sem DNS-mintát nem tudtak venni – tudtuk meg Gergelytől, aki ezután hajnali fél 2-ig a Szombathelyi Rendőrkapitányságon töltötte estéjét, tanúvallomásából jegyzőkönyv készült. A Petőfi utcából sétált az éjszaka közepén haza, majd indult reggel munkába...

Csak a bosszankodás marad?

Visszapillantó tükrét Gergely ideiglenesen gyors kötözővel rögzítette. Azt időközben megtudta: a fűthető üvegű alkatrész ára 100-150 ezer forint körül mozog. Olvasónk kevés reményt fűz ahhoz, hogy a tettes előkerüljön. Közterületi kamerák a közelben nincsenek. Pedig egyre indokoltabb lenne, hiszen egy-két hete ugyanennél a társasháznál fiatalok a pince a fémszállal megerősített biztonsági üvegeit rugdosták be… Miért tették? Brachiból, vagánykodásból, így vezetik le a feszültségüket? Erről beszélgetnek az itt élők, akik egyre nagyobb aggodalommal figyelik az eseményeket.

Rongálás gyanúja miatt indult büntetőeljárás

Megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét is az ügyben. „(…) a Szombathelyi Rendőrkapitányság rongálás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettessel szemben. A rendelkezésre álló adatok alapján más jogsértés az üggyel kapcsolatban nem merült fel” – tájékoztatott érdeklődésünkre Seffer Lilla r. őrnagy. Kérdésünkre – a bűnmegelőzés és a köznyugalom megőrzése érdekében terveznek-e bármilyen rendőri intézkedést e városrészen – a sajtószóvivő úgy válaszolt: „A közbiztonság fenntartása kiemelt feladat, melynek érdekében munkatársaink minden szükséges intézkedést megtesznek. A Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai folyamatos közterületi szolgálat ellátásával biztosítják a közrend fenntartását a város teljes területén. Amennyiben jogsértést tapasztalnak minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket, a jogsértő személyeket elszámoltatják”.