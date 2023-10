Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége a vád Sz. P. és társa, Ny. J. ellen. Az ellenük folyó eljárás részeként kedden kora délutánra tűzték ki az előkészítő ülés időpontját. Az ülésen a vádlottak és képviselőik, valamint a három sértett közül az elhunyt fiatal szülei és az őket képviselő ügyvéd jelentek meg.

Az ülés kezdetén az ügyész ismertette a vádiratot, mely szerint 2020 októberében a keszthelyi Vajda János Gimnázium egyik osztálya osztálykirándulásra érkezett a gyöngyösfalui kalandparkba. A baleset idején a diákok közül többen az akadálypályán másztak, illetve a magasban kialakított pihenőn várakoztak, miközben a kalandparkot üzemeltető Sz. P., valamint a megfelelőségi tanúsítványt kiállító Ny. J. vádlottak foglalkozási szabályszegése miatt egy fa kidőlése folytán balesetet szenvedtek.

Az egyik kiskorú sértett a baleset következtében olyan súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, egy másik diák maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést, míg egy harmadik tanuló nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyész arra is kitért: az üzemeltető 2016 és 2020 között nem végeztetett favizsgálatot annak ellenére, hogy 2019-ben elrendelte a balesetet okozó fa koronájának levágását, azonban ezt követően nem kért fel arra szakembert, hogy megállapítsa, hogy a fa továbbra is biztonságos-e. A hatályban levő rendelkezés szerint a fák állapotának ellenőrzésére – különösen abban az esetben, ha állapotában változás áll be – évente sort kell keríteni.