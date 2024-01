A bajánsenyei Albert Krisztina 2022. augusztus 3-án szenvedett súlyos autóbalesetet Gasztony és Csákánydoroszló között, amikor egy lengyel kamion durrdefektet kapott és letarolta a 25 éves lány autójának bal felét. Krisztina teljesen vétlen volt, mégis ő volt a szerencsétlenség legsúlyosabb sérültje, életveszélyes állapotban szállították a szombathelyi kórházba. Ahogy azt korábban az édesanyától, Tóth Krisztinától megtudtuk, a baleset után kálváriát járt be a család. Krisztinát ápolták Szombathelyen, Sárváron és Zalabaksában is, minimális eredménnyel, már-már lemondva róla.

- A lányom majdnem hét hónap eltelte után - tavaly márciusban - került egy bécsi klinikára. Ezt egy osztrák biztosítóval sikerült elintéztetnünk, merthogy Krisztina a baleset idején Ausztriában dolgozott. Bécsben teljesen mások voltak a körülmények, a lányom javulni kezdett: reagált dolgokra, mosolyra húzta a száját, fizikailag jó állapotba került. Sajnos, nem tartott sokáig az az időszak, míg Krisztinát biztonságban tudtuk, mert a klinika jelezte, hogy november 23-án kiadja, a további elhelyezéséről nekünk kell gondoskodnunk. Az osztrák intézményben felerősödött fizikálisan, de az ottani szakemberek elengedhetetlennek tartották, hogy a szellemi fejlesztés magyar nyelvi környezetben folytatódjon. Ez Ausztriában - értelemszerűen - nem volt meg sem az ápolók, sem a terapeuták részéről. Elkezdtem telefonálgatni, több tucat intézményt felhívtam én is és Krisztina édesapja is, de mindenhol elutasítottak - idézte az ősz történéseit az édesanya.

Forrás: Szendi Péter

Hogy segítsünk a családnak, megírtuk történetüket és kilátástalan helyzetüket. Cikkünk megjelenése után szinte azonnal segítséget ajánlott Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója, majd V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is felkarolta az ügyet. Kettejük hathatós támogatása is kellett ahhoz, hogy Krisztinát november 21-én az Országos Rehabilitációs Intézet intenzív ápolási osztályára szállították, ahol empatikus volt a közeg, kedvesen, megértően állt a beteghez és a családhoz mindenki. -Két olyan ápolási intézményt találtunk, ahol hajlandóak lettek volna fogadni éber kómás személyt, de csakis ápolás szintjén, így mi ragaszkodtunk a fővárosi központhoz.

E hét elején jó hírek jöttek: az intenzív ápolási osztályról Krisztina átkerült az agysérültek osztályának kóma részleglére. Ez nem elfekvő, terápiák, rehabilitációs foglalkozások vannak. Dr. Derhán Tamás osztályvezető orvos döntött az áthelyezésről, azt mondta, van Krisztinában valami, mert reagál dolgokra. Esélyt kaptunk, nehéz két-három hét következik, hiszen most dől el, hogy a lányomat alkalmasnak találják-e a további fejlesztésre, rehabilitációra. Bizakodunk, remélünk - tette hozzá az édesanya, aki - csakúgy - mint az édesapa, Albert László - hetente egyszer látogatja lányát Budapesten, ami nem egyszerű, a távolság oda-vissza közel 600 kilométer. De telefonon minden áldott nap beszélnek az intézettel, és érdeklődnek Krisztina felől.

Közben a családnak segítő kezet nyújtottak a bajánsenyei fiatalok - Horváth Tibor, Kovács Szilárd, Péntek András, Szabó Béla, Cseke János, Fábián Balázs, Zsoldos Csaba és Jankó Róbert. Több jótékonysági akció - többek között bál - is volt a közelmúltban. A kezdeményezéshez a farkasfaiak is csatlakoztak. A bajánsenyei adventi rendezvényeken és a Mikulás-partyn is gyűjtöttek a helyiek. Az adományokat a napokban adták át a szülőknek, akiknek tántoríthatatlan a hitük Krisztina gyógyulását illetően. -Ezúton is köszönjük a támogatást mindenkinek, jól esik, sokat jelent - mondta végül az édesapa.