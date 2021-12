– Hiszen így van ez a való életben is: akárhányan vagyunk, annyifélét gondolunk, már csak azért is, mert máshonnan jöttünk, más a múltunk, különbözőek az emlékeink. Sokszor nem is gondolunk erre. Éljük az életünket, majd egy szó, illat, kép vagy bármi apróság a felszínre hozza az elfeledettnek hitt dolgokat. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában, de a múltunk igenis hatással van a jelenünkre – fogalmaz Rozán Eszter, akinek szereplői előbb-utóbb erre a felismerésre jutnak.