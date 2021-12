Azt azonban hozzáteszi, hogy mivel mind a 21 tagjuk dolgozik, az egyesületi életet leginkább a délutáni órákban tudják élni, a délelőtti riasztásoknál legfeljebb egy-két tagjuk tudja vállalni, hogy részt vegyen egy esetleges káreset felszámolásában. Az elnök azt is elmondja: tagságuk vegyes, fiatalok és idősek is tagjai az egyesületnek – bár manapság szerinte már nem könnyű kinevelni az utánpótlást. Hozzáteszi, hogy a tanfolyamok elvégzése is időigényes, a 21 egyesületi tag közül mégis 18-an rendelkeznek a 40 órás tűzoltó-alaptanfolyam elvégzését igazoló dokumentummal, hárman pedig tűzoltógépjárművek vezetésére is jogosultak.