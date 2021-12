– Szombathely múltját és jövőjét is az utak határozzák meg. Ezek között vannak belső és külső, tranzit utak. Az északi elkerülő azért is kardinális fontosságú, mert egyszerre fogadja majd a Kőszeg felől a régi és az új gyorsforgalmi út, illetve a Bucsu felől érkezőket, másrészről átveszi a Puskás Tivadar utcai vasúti felüljáró kikötése révén az iparterület forgalmát is. Ez azt jelenti, hogy ha ez elkészül, tehermentesül a Zanati út és a Metro Áruház melletti körforgalom – hangsúlyozta Hende Csaba. Hozzátette: ez az útszakasz a Szombathelyen áthaladóknak és a városban élők miatt is kulcsfontosságú, a jelenleginél jóval egészségesebb és kedvezőbb közlekedési körülményeket teremt.