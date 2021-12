– Amikor elindult az első közmunkaprogram, az egyesületnek sikerült felvennie két közfoglalkoztatottat, Tóth Tápi Tamást és Tóth Esztert. Megbeszéltük velük, hogy nem arra van szükség, hogy üljenek a közösségi házban – mert sajnos a társadalmi aktivitás egyre lanyhul –, hanem arra, hogy kimenjenek a faluba egy kérdéssorral, amit összeállítottam, és információkat gyűjtsenek, idősektől, fiataloktól, mindenkitől, aki szóba áll velük. Végig is járták a házakat, a begyűjtött történetek egy részét ismertem, egy részét nem. Közben a srácok fotókat is gyűjtöttek, ezekből szuper kiállítást rendeztünk a közösségi házban, elindítottam egy élő előadássorozatot Képek Zanat történetéből címmel. Ugyanezt megcsinálták Újperinten is, az lesz a következő könyv, és egyébként a módszert adaptálni szeretnék a Szombathelybe olvadt összes falura is.