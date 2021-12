Konkrétan a szakértők kötelező FFP2-maszkot javasoltak beltéren, valamint kötelező PCR-vizsgálatot a helyiségekben, a beoltott és a gyógyult emberek esetében is: „A 2-G-nek 2-G Plusznak kell lennie; ezt következetesen végre kell hajtani és ellenőrizni is kell“. Az iskolákban az egész területre kiterjedő PCR-vizsgálatokat is alkalmazni kell a fertőzött tanulók és háztartásuk tagjainak izolálására, és így a fertőzési láncok megszakítására. A munkahelyeken a nem beoltott embereknek is PCR-tesztet kellene végezniük a kevésbé megbízható antigéntesztek helyett. A munkahelyi 3-G szabály hétfőtől kivétel nélkül érvényes.