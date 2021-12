Az államtitkár-helyettes szólt arról is, a TOP Plusz Programban továbbviszik az elmúlt hét esztendő jó tapasztalatait, de ahol szükségesnek látják, változtatnak a rendszeren. Így például a korábbiaknál is egyszerűbb és gyorsabb lesz a pályázás. Azt már most lehet tudni, hogy iskolák, óvodák, polgármesteri hivatalok és egyéb önkormányzati létesítmények újulhatnak meg, illetve utak, járdák és kerékpárutak épülhetnek a programban.