Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális vezetője kijelentette, kemény tél vár Európára, hiszen az oltás ellenére továbbra is terjed a koronavírus szerte Európában. A WHO nemrég közölt adatai szerint 5 220 000 a fertőzöttek száma, 99 000 a halottaké.