Ez segíti a munkába járók biztonságos és környezetbarát közlekedését. A beruházás második egységeként a 8-as főút régi nyomvonala és a Lám-patak közé tervezett, Ipari park III. ütem területéhez készült el most egy feltáró út, közművekkel, közvilágítással. Az új út és az M80- as felhajtóján levő körforgalom között még hiányzik egy 270 méteres szakasz, amelynek egy felüljárót is magában kell foglalnia. Ezt a gyorsforgalmi út uniós pályázatába nem lehetett beépíteni. A polgármester örömmel számolt be róla, hogy a NIF Zrt. elnyerte az ehhez szükséges egyedi kormányzati támogatást, rövidesen megkezdik a munkát, és jövő ilyenkor az ipari parkból – így közvetve a városból is – közvetlenül lehet majd felhajtani a gyorsforgalmi útra.