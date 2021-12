A porcukor minősége nagyon fontos, olyannak kell lennie, akár a púder. Még a finomabb változatát is legalább kétszer át kell szitálni, a durvábbat pedig darálni is illik előtte. Vannak, akik a minőség érdekében harisnyát használnak a szitáláshoz. A szódabikarbóna fajtája is lényeges szempont – ezt Klára társa, Gábor is megerősíti. A múltkor háromfélét hozott különböző üzletekből, de egyik sem volt megfelelő. Rizikós hozzávaló – mondja Klári – hiszen tönkremehet tőle a tészta.