Majd Gundel Takács Gábornak adta át a szót. – 2020 tavasza óta jelentősen átalakult az életünk. A mobiltelefon-, az internet-előfizetések száma, az e-kapcsolatfelvétel is rohamosan nőtt, ahogy az internetes vásárlások is gyakoribbak lettek. Azóta van némi visszarendeződés. A hagyományos eszközökről nem szabad megfeledkezni, az online-ról pedig nem lehet nem tudomást venni – jelentette ki a céges megoldásokról szólva. Szét kell választani a szervezeti és a termékkommunikációt: másként kommunikálni a cégről és a termékről, és ezeket egymásra építeni – ezt is alapvetésként közölte.