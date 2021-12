Egyre közeledik november 26., a Prima gála időpontja. A Vas Népében már megismerhették a 2021-es Vasi Prima Díj tíz jelöltjét, és vaol.hu-n is elérhetők a bemutatkozások. A jelöltek közül a Prima közönségdíjasára az újságban megjelenő szavazószelvényen és az online felületünkön is lehet voksolni, az Ifjúsági Prima Díj jelöltjeire csak a vaol.hu-n. A szavazószelvényeket november 12., péntektől november 19-éig közöljük az újságban, azokat ki kell vágni, és postai úton eljuttatni szerkesztőségünkbe (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 40.). A szelvényeket november 19-éig postai úton is fel lehet adni, személyesen a szerkesztőségben vagy az ügyfélszolgálati irodákban pedig november 24-én 14 óráig lehet leadni.