Varga Mihály pénzügyminiszter és Mathias Cormann OECD-főtitkár megnyitóbeszédét két panelbeszélgetés követte, amelyen Szafián Réka is részt vehetett. – Az OECD múltja és jövője a különböző generációk szemszögéből témájú beszélgetésre ülhettem be Balogh László helyettes államtitkár, Bertók János OECD-igazgatóhelyettes, Turóczy László OECD-nagykövet és Horváth Gábor osztályvezető mellett. A moderátor dr. Jenszky Ágnes, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője volt. Megkérdezték, hogy hol hallottam először az OECD-ről, mit jelent ma egy fiatalnak a pénzügyi tudatosság, hogyan kerültem közelebbi kapcsolatba a témával, mi ösztönöz az újabb versenyeken való részvételre. Elmondtam, hogy az OECD-ről először a Pisa-felmérésekkel kapcsolatban hallottam. Az öngondoskodás és pénzügyi tudatosság témakörét nagyon fontosnak tartom: már fiatalon is gondolni kell a jövőnkre és a pénzügyi biztonságunk megteremtésére. Ebben sokat segítenek a versenyek részletes és hasznos felkészítő anyagai. Osztálytársaim, barátaim körében is látom, hogy egyre többen foglalkoznak ezekkel a témákkal és próbálnak a saját lábukra állni pénzügyi téren is – mesélte Réka.

Elmondta még, hogy az OECD nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, ezen belül a pénzügyi oktatásra. Az utóbbi években szervezett pénzügyi versenyek feladatait is részben az ajánlásaik alapján állították össze. Két nővére a Jurisich Miklós Gimnáziumban a pénzügyi ismeretek tantárgy keretében ismerkedett a témakörrel. Ő másodéves gimnazistaként Kiss Zoltán tanár úr biztatására vágott bele a megmérettetésekbe, a lelkesedése rá is átragadt. A tanár úr diákjai szívesen vesznek részt pénzügyi versenyeken (Részvényfutam, BankCode, Pénzmesterek, Zseton, VigyázzKészPénz, KEBA). A szervezők sok felkészülést segítő segédanyagot tesznek elérhetővé számukra, ők pedig szívesen próbálják ki magukat a kvízekben és a tőzsdejátékokban. Réka szerencsésnek érzi magát, hogy részt vehetett a rendezvényen. Hogy a későbbiekben a pénzügyekkel foglalkozik-e, az még a jövő titka.

Kiemelt képünkön: Szafián Réka a panelbeszélgetésen