Közölte, egy pályázó négy különböző tevékenységre pályázhatott: ingatlanvásárlásra maximum ötmillió forintig, ingatlanfelújításra maximum ötvenmillió forintig, eszközbeszerzésre, valamint munkabér-támogatást is lehetett igényelni. A nyertes pályázók öt évig jogosultak munkabér-támogatás igénylésére. Gyopáros Alpár elmondta, kifejezetten támogatták azt is, hogy az adott kisbolt „kvázi közösségi térként” is funkcionáljon. Vény nélkül kapható gyógyszereket is lehet majd bennük vásárolni. Az üzletek több mint kilencven százaléka ezeket a többletfunkciókat „bevállalta”.