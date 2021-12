A fejlesztési, gazdasági szempontból meghatározott területek csak részben egyeznek meg a választókerületekkel. – A most záruló TOP Program bebizonyította, szerencsés, ha a helyi fejlesztésekről helyben döntenek. Korábban ez nem volt így – hangsúlyozta Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki az északi gazdasági-, gyógy- és kulturális turisztikai övezetre vonatkozó számokat ismertette. E szerint helyi gazdaságfejlesztésre 700, általános közterületi fejlesztésekre 2800 millió, helyi és térségi turizmusfejlesztésre 1900, belterületi utak fejlesztése 1400, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 1220, helyi humán fejlesztésekre 1400 millió forint jut, valamint a bölcsődék is számíthatnak 300, az óvódák pedig 590 millió forintra, a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére pedig 710 millió forintot terveztek be.