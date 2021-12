Üres táskát sem ajánlott az autóban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után szembesül azzal, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése, a bosszúságon túl, jelentős anyagi kárt is jelent.

Mindig zárja be a gépkocsi ajtaját, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót még akkor is, ha csak pár percre száll ki!