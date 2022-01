A fodrászatok már a második évet zárták veszteségesen, részben a magas költségek, részben a folyton változó szabályok miatt. A vendégek eleinte bizalmatlanok voltak, most pedig többen nem hajlandóak beoltatni magukat, Mivel azonban a fodrászatok is csak a 2G szabály betartásával fogadhatnak vendégeket, az oltatlanok kiszorulnak a vendégkörből - írja a magyarok.orf.at.

A Közép- és Dél-Burgenlandban is egy-egy szalont vivő Nárai Beáta 10 éve dolgozik a burgenlandi szakmában. Azt mondja, segítenek ugyan az állam támogatásai, de a talpon maradáshoz ez sem elegendő: a bérleti díjakat, a biztosítást, a kamrai tagdíjat a lockdown idején is ki kell fizetni, és a rezsit is előre kéri a szolgáltató – igaz, a lezárások miatt el nem fogyasztott energia árát jóváírják az éves elszámoláskor. Az is előfordult már, hogy az egyik szalon tulajdonosa elengedte egyhavi bérleti díjukat, hogy segítsen életben maradni a bajba jutott vállalkozásnak.

Az év utolsó időszaka hagyományosan nagyüzem a szépségipar számára. Az általában két hónapig tartó hajrá azonban 2021-ben a novemberi lockdown miatt végül csak másfél hétig tartott, akkor is csak oltott és gyógyult vendégeket fogadhattak, így napi 12 órás munkával sem volt esélyük a kiesett bevételek behozására.