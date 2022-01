Amint az a Szövetségi Közlönyben megjelent, a Covid-19 belépési szabályozásának 12. módosításából kiderül, 14 országot törölnek a vírusváltozatok területeinek listájáról. Ez tíz dél-afrikai állam, valamint Dánia, Hollandia, Norvégia és Nagy-Britannia. Ez azt jelenti, hogy a harmadik vakcinát felvevő oltottak minden feltétel nélkül beléphetnek Ausztriába a világ minden tájáról. A lazítás oka, hogy Ausztriában ma már az Omikron a domináns vírusváltozat - olvasható a magyarok.orf.at oldalán.

Hétfőtől a „2G+" belépési rendszer a korábbi vírusváltozatú országokra is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy Ausztria csak olyan beoltott vagy felépült személyeket enged be az országba, akik negatív PCR-tesztet is tudnak bemutatni. Aki már megkapta a harmadik oltást, annak nem kell tesztelnie. Ausztriában elfogadott vakcinák: Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson (Janssen), Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax, Novavax. A módosítás arról is rendelkezik, hogy az eredetileg január 31-ig érvényes beutazási szabályozást további egy hónappal meghosszabbítják. A többi rendelkezés változatlan marad.