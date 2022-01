– Jól haladnak a minibölcsődével kapcsolatos munkálatok – tudtuk meg Szabó József polgármestertől. Várhatóan már­ciusban adják át az épületet, már csak az utolsó simítások vannak hátra: gyártják a bútorzatot, teszik fel a burkolatot a bölcsőde belső tereiben.

Emellett Répcelak 47 millió forintot nyert el az iparterület felé vezető út felújítására. A támogatást 15 millió forintos önerővel kiegészítve egy 220 méteres szakasz, valamint az azon található kis híd is megújulhat. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a beruházásokkal kapcsolatban elmondta: képviselői munkája során célja volt, hogy a város vezetőin túl maga is segítse Répcelak fejlődését.

– A bölcsődeépítés vagy az új vidékfejlesztési útépítési pályázat sikere jól mutatja törekvéseink eredményességét. Az elmúlt ciklusban számos beruházásnak örülhettünk közösen: 2018-ra elkészült az új piac, megvalósulhatott a főút melletti terület – butiksor – komplex fejlesztése. Elértük, hogy ismét megálljon a városban az IC, központi forrásból szabadtéri fitneszpark létesült. A korábbi évek nagy munkái után tovább alakult a kisváros élhető és szerethető jellege – fogalmazott Ágh Péter, hozzátéve: Répcelakot milliárdos csatornahálózat-bővítés is érintette, kormányzati támogatást kapott a város nagy foglalkoztatója, a Liss patrongyártó vállalat. Átadták a Radó-házat, amely emléket állít Vas megye nagy alakjának, másrészt még szebbé tette a városközpontot. Tavaly állami beruházásban megújult a Csánigi utca és az iskola felújítására is jutott 310 millió forint. Eszközbeszerzésre 5 millió forintot nyert a város, de a helyi civilek is több milliós támogatásban részesültek. Az ivóvízminőség-javító program 285 millió forintból valósulhatott meg, és ma már új mentőautó áll Répcelak rendelkezésére. Összefogásunkból a tűzoltók új autót szerezhettek be. Sok még a feladat, építsük tovább együtt Répcelakot – zárta a képviselő.