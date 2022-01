A műsor előtt köszöntőt mond V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki a zenekar tiszteletbeli tagja egy 2013-as közös zenélésük óta. Akkor szájharmonikán közreműködött, az idén nem zenél a fúvósok koncertjén. A vasvári zenesiskola 1991-ben alakult, akkor V. Németh Zsolt volt a polgármester. Az intézménynek tavaly volt a harmincadik jubileuma, de a Covid miatt minden tervezett program elmaradt, így a szombati lesz az első alkalom a megemlékezésre. A Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar több mint tíz éve ad újévi koncerteket, 2021-ben ezt sem nem tartották meg. Az idén is bizonytalanok voltak egy darabig, hogy fellépjenek-e, de végül úgy döntöttek, megtartják a hangversenyt.

– Sokáig nem voltak próbák sem, vissza kellett rázódnunk a munkafolyamatba. Az utóbbi hetekben eleinte hasonló számokat próbáltunk, mint korábban, átismételtük a régi darabokat, a műsor fele azokból fog állni, a másik felét új számok teszik ki – tudtuk meg Szabó Zoltántól, a vasvári zeneiskola igazgatójától, akinek a növendékei játszanak az együttesben. Főleg 14–18 éves diákok, csak néhány fiatalabb van, a legkisebb 12 éves. A zenekart néhány zeneiskolai tanár egészíti ki. Vegyes a repertoár: a hagyományos indulós, polkás zenekari számok távol állnak tőlük, ezért csak pár indulót játszanak, inkább filmzenéket. Az est különlegessége, hogy elhangzik Ravel Bolerójának egy afrikai zenével ötvözött változata. A koncerten közreműködik a Vasvári Városi Kórus néhány énekese.

Szabó Zoltán növendékei játszanak az együttesben Forrás: Unger Tamás

– Nagy öröm számunkra, hogy egykori tanítványunk, Cséri Alexandra is visszatér, aki korábban énekelt velünk, most a kőbányai zeneiskola növendékeként lép fel nálunk, az ott megismert barátnőjével, a szintén énekes, Győrből érkező László Annamáriával – mondta Szabó Zoltán. A hangverseny szünetében lesz pezsgő, ez is hagyomány ezen a rendezvényen, amely nemcsak kulturális program, hanem társadalmi esemény is, amely iránt nemcsak a helybeliek, hanem az egész Vasi Hegyhátról szoktak érdeklődni. Bíznak benne, hogy lesz közönség. – Nem tudni előre, mit hoz a jövő a vírushelyzet tekintetében, de a zenekar sűrű programot tervez tavaszra – tudtuk meg Szabó Zoltántól.

– Március 1-jén, húshagyó kedden farsangi koncertet tervezünk, sok-sok fánkkal, április végén egy tematikus, csak filmzenékből álló, vetítésekkel színesített összeállítást szeretnénk bemutatni, a tanévet a hagyományos nyárköszöntő koncerttel zárjuk. Jövőre húszéves lesz a zenekar, 2023-ban szeretnénk egy nagyszabású nyári koncerttel ünnepelni.