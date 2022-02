Március 5-én a kormány tegnapi bejelentése alapján szinte minden óvintézkedést visszavonnak, a vendéglátóipari egységeket újra mindenki látogathatja és az FFP2-es maszkokat is csak a közösségi közlekedési eszközökön illetve bankban, kórházban és élelmiszerüzletekben kell majd hordani - írja a magyarok.orf.at.

Az eddig is óvatos Bécs azonban továbbra sem ezeket a szabályokat követi. A fővárosban ugyanis a legtöbb helyen ezentúl is kötelező marad az orrot és szájat eltakaró FFP2-es maszk viselése. Ingyenes marad a tesztelés is. Bécsben érvényben maradnak a vendéglátóipari egységekre vonatkozó korlátozások is. Bár az éjszakai szórakozóhelyek is újranyithatnak március 5. után, de csak oltottak, vagy a betegségen átesettek számára (2G-szabály). A pontos szabályozásról Bécs a következő két hétben fog dönteni. Az óvatosságra azért van szükség, hogy a bécsi kórházak továbbra is ellen tudjanak állni a járvány okozta nyomásnak. Michael Ludwig hangsúlyozta, hogy a delta variáns okozta negyedik hullám alatt az óvintézkedések segítségével a város 42 millió eurót spórolt meg az egészségügynek.