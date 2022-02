A IX. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivált és Böllérversenyt február 4-5- én, pénteken és szombaton rendezik meg a győrvári rendezvénytéren. Ez az a fesztivál, ahol tavaly magyar rekordot állítottak krumpliprószasütésben, 538 percig sütöttek folyamatosan 520 kilogramm prószát, tavalyelőtt pedig megsütötték és megették Magyarország leghosszabb kolbászát, amely 3490 méter hosszú, megszakítás nélküli „egyhuzamban” kolbász volt és 3,1 tonna – elevenítette fel Kaczor Zsolt polgármester.

– Most különleges rekord nem lesz, de ez akkor is Európa legnagyobb disznóvágása: harminchárom csapat harminchárom disznót vág és dolgoz fel szombaton. Sok májast fogunk készíteni, resztelt májat, tepertőkrémeket, velős pirítósokat, kétszáz liter csülkös körömpörköltet, száz liter friss húslevest, kétszáz liter paradicsomos disznóölési káposzta várja a vendégeket. Több kemencét üzemelünk be, folyamatosan sütjük a langallókat, lepényeket, tökipomposokat.

Lesz két pálinkaszökőkút, ami kétszáz liter pálinkát csurgat, csak alá kell tartani a kupicát. Belépő nincs, és a csapatok ingyenesen kínálják a toros ételeket, ki-ki a származási helyére jellemzőt. A programra az egész Kárpát-medencéből jönnek: Hunyad megyéből, Hargitáról, Felvidékről, Óbecséről, Kárpátaljáról. Főz Győrváron az egyházmegyei karitász, a Weöres Sándor Színház és a NAV-Police csapata is. A gasztróélményeket kulturális programok gazdagítják két napon át.

Ma a gyerekeket várják 10 órától.