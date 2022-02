Külterületi út felújítására nyert pályázatot a nicki önkormányzat. A csaknem 300 millió forintos támogatásból – melyhez az önkormányzatnak öt százalék önerőt kell biztosítania – egy 2,7 kilométeres útszakasz újulhat meg teljes egészében Nick és a nicki műgáthoz vezető árvízvédelmi töltés között. A felújítás megkezdéséhez a támogató okirat már kézben van, a közbeszerzési eljárás hamarosan megindul. Amenynyiben ezek sikeresen zárulnak, várhatóan már áprilisban felvonulhatnak a munkagépek – tudtuk meg Csorba Józseftől, Nick polgármesterétől.

A falu első embere elmondta, hogy az elmúlt években több probléma is felmerült az úttal kapcsolatban: kátyúk keletkeztek a felületén, a szélei letöredeztek, illetve a szélessége sem volt megfelelő. Pedig fontos útja ez a nickieknek: sokan itt rendelkeznek szántófölddel, illetve az úton folyik a település idegenforgalma is – sokaknak van nyaralója a gát mellett, és számos kiránduló is érkezik ide a tavaszi-nyári szezonban.

– A közelmúltban megtörtént a műgát felújítása, az előtte levő években pedig az üdülőövezet útjainak építése. Szép környezet fogadja az oda érkezőket, de ahhoz, hogy az élmény teljes legyen, szükség van az odáig vezető út felújítására is. Az, hogy egy ekkora beruházás egy ütemben valósulhat meg, hatalmas dolog kis falunk életében – vélekedik a polgármester. A korábbi, mindösszesen három méter széles utat kétszer három méteresre bővítik, aszfaltozzák, valamint egy-egy méter padkát és vízelvezető árkokat is kialakítanak a mentén. A pályázati összegből jut még ezeken túl a Gerap-csatorna felett húzódó híd szigetelésének cseréjére és az önálló helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági területekre vezető átjárók építésére. Az előzetes tervek szerint legkésőbb október végére készülhetnek el a felújítással.

– Sajnos a turistaidénybe bele fogunk esni a kivitelezéssel, ehhez mindenkitől türelmet kérünk. Cserébe megígérjük, jövőre már egy szép, felújított úton közlekedhetnek – fogalmazott Csorba József.

– Sok szempontból népszerű a Vas megyeiek között a nicki műgát, amelyen az elmúlt időszakban komoly rekonstrukciós munkálatok történtek. Eközben a település is fejlődött, hiszen a Magyar falu program révén számos célra kaptak kormányzati támogatást. Jutott forrás például az orvosi rendelőre, útfelújításokra, falubuszra, építési telkekre, kisboltra és a temetőre, civil szervezetekre. Nemrég számolhattunk be arról, hogy a műgát felé vezető Kőris utcát is fel lehet újítani a kormány pénzügyi hozzájárulásával. Jó hír, hogy most egy nagyon komoly pályázati forrás révén ez a burkolatjavítás egészen a műgátig megtörténhet, ami a nickiek nagy álma volt. A fejlesztés hozzájárulhat a település turisztikai szerepének megerősítéséhez is, de az ott ingatlannal rendelkezők is örülhetnek – mondta Ágh Péter országgyűlési képviselő.