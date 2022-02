A rendhagyó péntek délutáni összejövetelen Süle Erika igazgató úgy fogalmazott: mióta az iskolában dolgozik, az az álma, hogy a kis iskolákat ugyanolyan szinten emlegessék, mint a nagyobbakat. – Nem attól függ egy eredmény, siker, hogy hány fős egy iskola. Csupán a kitartás számít, a hit önmagunkban és az akaraterő – ezek viszik előre az embert. Ezek segítenek a sportban is. Vigyétek ezeket magatokkal – mondta, majd megköszönte a testnevelő tanárok – Süle Gyula és Simon Attila – munkáját, a hosszú versenyfelkészítő folyamatot.

Fodor István tankerületi igazgató azt emelte ki: nehéz az előítéleteket lebontani, a hétköznapi gondolkodás rutinjait átlépni. Magáról azt mesélte: mérnök tanárként dolgozott több mint húsz évig egy szombathelyi iskolában. Mindig küzdött, hogy be tudják bizonyítani, bárhol élhet egy tanuló az országban, megvannak az esélyei, lehetőségei. A gyerekeket emlékeztette: jó iskolába járnak, elhivatott pedagógusok tanítják őket. Az, hogy az ország nyugati feléből eljutottak az országos döntőig, és nagyszerű eredményt értek el, megint azt bizonyítja: a körülményeken túl fontos, hogy ki-ki el tudjon rugaszkodni. A sportról azt mondta: az a terület, ahol mindenkinek oda kell tennie magát. Alázatra tanít, veszíteni, győzni és kitartóan dolgozni egy célért. A csapatsport ezentúl azt is, hogyan kell csapatjátékosnak lenni. A közös élmény, az eredmény mindenkit gazdagít, és az egymásrautaltságukat is kifejezi – mondta.

Nagy Sándor, Egyházasrádóc alpolgármestere az önkormányzat nevében üdvözölte a gyerekeket. Azt hangsúlyozta, hogy a második és a nyolcadik helyezésbe is ugyanakkora munkát, energiát fektettek az erős mezőnyben. Végül megköszönte, hogy a település hírét messzire viszik.