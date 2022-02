Kertész Andrea nyerte meg 2019-ben, az első Tündérszépek Vas megyei fordulóját. Így pedig bejutott az országos döntőbe is.

– Ha időm engedi, akkor ma is részt veszek fotózáson, a legnagyobb kedvenc a divatfotózás – mesélte Andrea. – Most már egyre magazbiztosabban mozgok a kamera előtt. Sokat köszönhetek a Tündérszépeknek, hiszen félig-meddig ebben a szakmában maradtam. Akkoriban még nem volt tapasztalatom a szépségiparban, de a fotózás után megtetszett a modellkedés. A három évvel ezelőtti verseny után folyamatosan most is érkeznek a felkérések.

– A családom biztatására jelentkeztem a versenyre – tette hozzá a celldömölki lány. – Jól esett, hogy mind a mai napig Szombathelyen és Celldömölkön sokan megismernek, és gratulálnak – A verseny alatt mindvégig jól éreztem maga, élveztem, hogy rám irányul a figyelem. Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam. Igaz, azok a percek óráknak tűntek, amíg a zsűri meghozta a döntését. Az elmúlt éveken sokat tanultam így bátran javasolhatom az idei versenyzőknek is, hogy legyenek elhivatottak, és bízzanak önmagukban! A kitartás meghozza az eredményt.

Andrea, a mindennapokban is próbál csinosan öltözködni. Egy jó smink önbizalmat adhat a viselőjének. Itt is fontos a mértékletesség, hiszen a kevesebb néha több.

Legyél te a Tündérszépe!

Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok….

