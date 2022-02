A jeges vizes merülésnek több jótékony hatása is lehet a szervezetre, erősíti az immunrendszert, jó hatással bír az erekre, testileg és lelkileg is frissítő hatású, a terhelés utáni regenerációban segíti a sportolókat, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is van. A merülést azonban felkészülés előzi meg, mivel rengeteg veszélyt rejthet magában a test regenerálódásának ez a formája. Hámori Ádám, kőszegi ökölvívó két hónapja rendszeresen merül a rohonci (Rechnitz) tóban - írja a magyarok.orf.at.

„Ezt felelősséggel kell csinálni, hiszen komoly légzőgyakorlatok, ráhangolódás előzi meg azt, mielőtt belemennénk a vízbe, hogy mindenféle bajt elkerüljünk. Nem egy szórakozásról van szó és nagyon komolyan is kell venni.“, mondta az ökölvívó. A jeges vizes merülés a fájdalmas, kellemetlen érzés mellett, kihűlést, fagyást, keringési elégtelenségeket is okozhat.

A merülésre a sportolók Wim Hof, holland extrém sportoló módszere alapján készülnek fel. A metodika elsajátításának első lépése egy speciális légzéstechnika. „Azért rendkívül fontos, meg mindennek az alapja ez a légzéstechnika, mert úgy tudja az ember jól elviselni ezt a hideget, ha átalakul a vérben az oldott anyagok koncentrációja. Ennek a légzőtechnikának a hatására szén-dioxid dúsul fel a szervezetben, ezért nem érzi az ember annyira a hideget.“, mondta Németh Zantleitner Gábor, aki másfél éve ismerkedett meg Wim Hof módszerével.

A 4-5 fokos rohonci tóban való merülés számtalan veszélyt rejthet magában, ezért szív- és érrendszeri, valamint légúti betegségben szenvedőknek semmiképpen sem ajánlott. A jeges vizes merülés egy egészséges szervezet számára is megterhelő lehet, ezért nem szabad egyedül végezni és szigorúan be kell tartani a fokozatosság elvét.

