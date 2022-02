Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó 1556-ban Sárváron bekövetkezett halálának évfordulójára emlékezett a város. Az emléknap eseményein a históriás énekes alakját elevenítették meg. A Tinódi-gimnáziumban névadójukra emlékezve tartottak emléknapot. Elsőként az intézmény dísztermében rendkívüli történelemórán, a Nádasdy Bandérium vitézei mutatták be a középkori harcok eszközeit, szokásait és a mai korból visszanézve nem minden esetben historikus hangulatát.

Ezután a gimnázium hagyománya szerint a kilencedikes osztályok jelenlétében koszorúzták meg a diákönkormányzat tagjai az iskolában lévő Tinódi-szobrot, ami Németh Mihály alkotása. A közvélekedés szerint az egykori sári templomot körülvevő régi temetőben vagy a templomtérben temették el Tinódi Lantos Sebestyént 1556. január végén. Ásatási bizonyítéka nincs, de a história és közfelfogás is így tartja. Ám lehet, hogy a várhoz közeli, egykori temetőben találhatók a hamvai. – Kézzel fogható bizonyíték máig nincs, de Tinódi szavai: „sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat be nem írtam, az mi keveset írtam, az igazat írtam” a mostani világunkban is eligazodást adnak – emelte ki dr. Hajdu Tamás, az iskola történelem– latin szakos tanára. A koszorúzást a Tinódi–Szeibert-pályázat díjkiosztója követte.

A sárvári születésű Szeibert János közgazdász, statisztikus, helytörténet-kutató 1957-ben a Magyar Tudományos Akadémiától kapott jutalmából alapította meg a díjat. A gimnázium alapításának 70. évfordulója alkalmából a fel adat a jubileumi évhez kapcsolódó tanárportrék rajzolása a volt. A képzőművészeti pályázaton megosztott második helyezést ért el Grotvald Zsuzsanna 11. b és Nyirádi Virág 12. a osztályos tanuló. A Tinódi–Szeibert-pályázat idei első helyezettje Szalai Sára 9. b osztályos diák lett tusrajzaival, amelyek között szerepelt az iskola nemrég elhunyt kiváló tanára, dr. Szabó Endrét ábrázoló portré is.

A kitüntetettek jutalmát dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere adta át. Az emléknap délutánja a Várparkban lévő Tinódi-emlékműnél tartott ünnepi emlékezéssel zárult. Azon a Nádasdy Bandérium díszelgő tagjainak sorfala mellett a gimnázium tanárai és diákjai is részt vettek. – Tinódi Lantos Sebestyén a magyar vitézi költészet megalkotója, azonban az általa létrehozott műfaj ötszáz év múltán is többféle jelentéssel bír – fogalmazott beszédében Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkész. A beszéd után a város nevében az emlékműnél Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester koszorúzott, majd a Tinódigimnázium, a Nádasdy Kulturális Központ és a Nádasdy Bandérium képviselői helyezték el az emlékezés babérjait Tinódi szobránál