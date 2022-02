A kormány az omikron hullám közepette további nyitási lépéseket tesz. A már ismert enyhítések mellett, mint például a 2-G szabály eltörlése az üzletekben és a múzeumokban, a kormány kedden közleményben jelentette be, hogy a 2-G szabály a testközeli szolgáltatások esetében – fodrászat, kozmetikus, manikűrös – is megszűnik. A rendezvényeken nem lesz létszámkorlátozás, de ott továbbra is a 2-G szabály lesz érvényben, mind beltéren, mind a szabadban. A kijelölt ülőhely nélküli rendezvények, ahol több mint 50 fő van jelen, csak akkor engedélyezettek, ha fogyasztási tilalom van érvényben. Ez lehetővé teszi, hogy a maszk mindig viselhető legyen - írja a magyarok.orf.at.

Január végén jelentették be, hogy a vendéglátóiparban lazítás lesz: február 19-től – Bécs kivételével – minden tartományban újra bemehetnek az érvényes igazolással rendelkezők az éttermekbe és kávézókba, tehát a 2-G helyett ismét a 3-G fog érvényesülni. Az étteremben az FFP2 maszk kötelező, kivéve az ülőhelyen. Meg kell adnia elérhetőségét is. A vendéglátóhelyek zárási időpontja továbbra is 24.00 óra.

Az Omikron-hullám csúcspontján az új fertőzések magas száma ellenére az intenzív osztályokon a korábbi hullámokhoz képest „kezelhető“ volt a helyzet – áll a közleményben. „Az elmúlt hetek adatai és számadatai azt mutatják: az Omikron a korábbi Corona-hullámokkal ellentétben jelenleg nem jelent akut veszélyt az egészségügyi rendszerünkre“ – idézte Karl Nehammer kancellárt egy nyilatkozat. A közlemény így folytatódott: „A normál és intenzív osztályokon a fejlődés stabil, és nem terheli túl az orvosi kapacitásokat“. Felszólította azokat is, akik még nem tették meg, hogy olttassák be magukat.