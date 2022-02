Ahogy korábban beszámoltunk róla, Csepreg és Tormásliget között teherautógumik égtek kedden délelőtt. Nem sokkal később olvasónk autóval közlekedett Újkér felől Csepreg irányába, amikor elmondása szerint Csepregtől mintegy 5-6 kilométeres távolságból nagy fehér füstöt látott.

Először arra gondolt, hogy az autógumik oltásának füstjét látja, de közelebb érve kiderült, hogy a füst Csepreg belterületéről száll fel, így úgy döntött, hogy megkeresi a forrást.

A Kossuth utcába kanyarodva látta, hogy a füst teljesen beborítja az utca egy nagy részét, a látótávolság is szinte nullára csökkent, kiderült, hogy az egyik családiház udvarán égettek nagy mennyiségű zöldhulladékot, ennek a füstje látszott kilométerekről is, erről fotókat is küldött.