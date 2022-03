– Amikor elterveztük, hogy eljövök Szentgotthárdra, még nem tudtuk, hogy a világ ekkorát fog fordulni. Nálunk, Magyarországon béke honol, de attól egy percre sem tudunk elvonatkoztatni, hogy a szomszédos Ukrajnában fegyveres konfliktus zajlik. Magyarországnak az az érdeke, hogy ne sodródjon bele a háborúba, és ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy egy olyan kormány vezesse az országot, amely higgadt tud maradni és határozottan tud cselekedni – hangsúlyozta a kormányszóvivő, aki személyes tapasztalatait is megosztotta, hiszen a háború kitörése óta már több alkalommal járt a magyar–ukrán határnál. Mint mondta: egy ország fogott öszsze ebben a nehéz helyzetben, egy ország szíve dobban most együtt azokkal az emberekkel, akik a háború elől menekülnek Ukrajnából.

– A menekültek helyzete nem könnyű, sokan vannak, akik semmit sem tudtak kimenekíteni otthonaikból. Néhányan kisebb sporttáskákkal jönnek, ezekbe gyűjtötték össze a legszükségesebbeket. Szomorú látni, hogy mindöszsze ennyijük maradt hosszú évek, évtizedek munkájából – tette hozzá a kormányszóvivő, majd azt hangsúlyozta, hogy Magyarország számára természetes, hogy segíti ezeket a embereket. A különböző hatóságok, rendvédelmi szervek már rögtön a határnál pártfogásba veszik az ide érkezőket, de komoly segítséget nyújtanak a kormányhivatalok, a karitász szervezetek és a magánszemélyek is. A Humanitárius Tanács pedig a koordinációban vállal nagy szerepet. A tanácsban a köznevelés, a felsőoktatás, a szociális és a gyermekvédelmi terület, az egészségügy, a területi közigazgatás, a munkaügy, a nemzetpolitika, a Hungary Helps és a közlekedés képviselői is ott vannak, hogy a segítségnyújtás minél szélesebb körű lehessen.

– Akik Magyarországon terveznek maradni, menekült státuszért folyamodhatnak, onnantól különböző ellátásokra lesznek jogosultak. De én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb menekült reménykedik, hogy visszatérhet Ukrajnába, a saját otthonába – mondta a kormányszóvivő.

Sok a segítő szándékú magyar ember, ezt az óriási öszszefogást csak megköszönni lehet. Szentkirályi Alexandra azonban azt javasolja, hogy senki ne induljon el egyénileg összegyűjtött adományával a határhoz, inkább vegye fel a kapcsolatot segítő szervezetekkel, mert ezek pontosan tudják, hol mire van szükség, és sok esetben a logisztikában is tudnak segíteni. A kormányszóvivő végül arról beszélt, hogy Magyarország kormányának számos problémával kellett megküzdenie az elmúlt időszakban, de mindig gondolt a magyar emberekre.

– Az illegális migrációs válság mellett ott volt a koronavírus-járvány következtében kialakult gazdasági válság is, most pedig ez a háború. De bármilyen nehézség jött is, a kormány a válságkezelések mellett arra is figyelt, hogy segítse a magyar embereket. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, egyedülálló családtámogatási rendszert dolgoztunk ki, létrehoztunk és megőriztünk egymillió munkahelyet, adókat csökkentettünk, minimálbért emeltünk, és most igyekszünk minden fronton megvédeni a gyermekeinket a gyermekvédelmi népszavazással.

Azt gondolom, ebből világosan látszik, hogy mi az április 3-ai választások tétje: fontos, hogy határozott, kipróbált és kormányzóképes kormányunk legyen, ehhez a magyar országgyűlésben olyan képviselőkre van szükség, akik már bizonyítottak. Nekünk a magyar emberek és az ország biztonsága a legfontosabb, ezért semmiképpen nem avatkozunk be a háborúba. Folyamatosan reagálunk az aktuális történésekre, különösen gazdasági vonatkozásban. Ahogy mindig, úgy most is megküzdünk a nehéz helyzettel. Egy igazi bátorságpróba ez, amelyen csak közös erővel tudunk túljutni.