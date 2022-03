– Büszkeséggel tölt el, hogy Szombathely legnagyobb lakótelepe, a Derkovits egy olyan nagy múltú intézetnek adhat otthont, amely a hazai és nemzetközi képzőművészeti pályázatokon mindig kimagasló eredményt ér el – hangsúlyozta beszédében az alpolgármester, aki dr. Nemény András polgármester nevében egy köszönő oklevelet is átnyújtott az igazgatónak. Az ünnepség egyben nyitánya volt az iskola névadójának, Váci Mihálynak a tiszteletére rendezett Váci-hétnek is, ami csütörtökig tart és ahol többek között vers, és mesemondó versenyt is rendeznek majd.